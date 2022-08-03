Захочу и соскочу (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Smetto quando voglio
Комедия, Криминал100 мин18+
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О фильме
Талантливый нейробиолог Пьетро никак не может монетизировать свои научные открытия и находится на финансовом дне вместе с такими же друзьями-гениями. Герои находят нетривиальный путь к обогащению и изобретают психотропное средство на основе вполне разрешенных веществ. К чему это приведет?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ССРежиссёр
Сидней
Сибилиа
- ЭЛАктёр
Эдоардо
Лео
- ВСАктриса
Валерия
Соларино
- ВААктёр
Валерио
Апреа
- ПКАктёр
Паоло
Калабрези
- ЛДАктёр
Либеро
Де Риенцо
- СФАктёр
Стефано
Фрези
- ЛЛАктёр
Лоренцо
Лавиа
- ПСАктёр
Пьетро
Сермонти
- ССАктёр
Серджо
Солли
- МААктриса
Маджлинда
Агадж
- АГСценарист
Андреа
Гарелло
- Сценарист
Валерио
Аттаназио
- СССценарист
Сидней
Сибилиа
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи