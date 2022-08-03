Талантливый нейробиолог Пьетро никак не может монетизировать свои научные открытия и находится на финансовом дне вместе с такими же друзьями-гениями. Герои находят нетривиальный путь к обогащению и изобретают психотропное средство на основе вполне разрешенных веществ. К чему это приведет?

