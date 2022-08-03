Захочу и соскочу
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Захочу и соскочу

Захочу и соскочу (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Smetto quando voglio
Комедия, Криминал100 мин18+

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О фильме

Талантливый нейробиолог Пьетро никак не может монетизировать свои научные открытия и находится на финансовом дне вместе с такими же друзьями-гениями. Герои находят нетривиальный путь к обогащению и изобретают психотропное средство на основе вполне разрешенных веществ. К чему это приведет?

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb