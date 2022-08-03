Закат (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Napszállta
Драма131 мин18+
О фильме
1913 год. Потерявшая родителей Ирис в 20 лет покидает приют и отправляется в Будапешт. Девушка пытается устроиться модисткой в шляпный салон, который когда-то принадлежал еe семье, но новые владельцы всячески отваживают Ирис и ведут себя очень подозрительно. Какие тайны за этим скрываются?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛНРежиссёр
Ласло
Немеш
- ЮЯАктриса
Юли
Якаб
- ВИАктёр
Влад
Иванов
- ЭДАктриса
Эвелин
Добош
- МЧАктёр
Марцин
Чарнецки
- ЛМАктёр
Левенте
Мольнар
- ЮЯАктриса
Юлия
Якубовска
- КХАктёр
Кристиан
Хартинг
- МКАктёр
Михай
Кормош
- ШЖАктёр
Шандор
Жотер
- ЛНСценарист
Ласло
Немеш
- МТСценарист
Маттьё
Тапонье
- ГРПродюсер
Габор
Райна
- ГШПродюсер
Габор
Шипош
- МТМонтажёр
Маттьё
Тапонье
- МЭОператор
Матьяш
Эрдей
- ЛМКомпозитор
Ласло
Мелиш