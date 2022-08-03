Закат (фильм, 2018) смотреть онлайн

1913 год. Потерявшая родителей Ирис в 20 лет покидает приют и отправляется в Будапешт. Девушка пытается устроиться модисткой в шляпный салон, который когда-то принадлежал еe семье, но новые владельцы всячески отваживают Ирис и ведут себя очень подозрительно. Какие тайны за этим скрываются?

