Закат (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Napszállta
Драма131 мин18+

О фильме

1913 год. Потерявшая родителей Ирис в 20 лет покидает приют и отправляется в Будапешт. Девушка пытается устроиться модисткой в шляпный салон, который когда-то принадлежал еe семье, но новые владельцы всячески отваживают Ирис и ведут себя очень подозрительно. Какие тайны за этим скрываются?

Страна
Венгрия, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb