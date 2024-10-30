Задержанная (фильм, 2024) смотреть онлайн

После бурной ночи в баре девушка приходит в себя в полицейском участке, где ее обвиняют в преступлении, о котором она ничего не помнит. Фильм «Задержанная» — клаустрофобный триллер с неожиданными сюжетными твистами.



Прошлой ночью Ребекка переборщила с алкоголем и почти не помнит, что произошло после того, как она вышла из бара. Придя в себя, она понимает, что оказалась в полицейском участке, прикованная наручниками в комнате для допросов. Детективы Эйвери и Мун задают ей наводящие вопросы, пытаясь выяснить, что произошло с ее машиной, на которой обнаружены следы столкновения и человеческая кровь. Они подозревают, что Ребекка насмерть сбила человека. Постепенно к девушке начинают возвращаться воспоминания о мужчине, которого она встретила в баре накануне, и она начинает замечать, что в полицейском участке что-то не так.



Сможет ли Ребекка докопаться до правды и выбраться из ловушки, расскажет «Задержанная». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

