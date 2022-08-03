За сигаретами
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За сигаретами

За сигаретами (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Elle s'en va
Комедия, Драма108 мин18+

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О фильме

Что может огорчить женщину? Развалившийся роман? Проблемы с собственным рестораном? От такого любой впадет в уныние. Но только не Бэтти. Первым делом нужно перекурить, решает она и отправляется за сигаретами в соседний бар. Так начинается ее головокружительная одиссея: за несколько дней она проедет в своем стареньком «мерседесе» половину Франции, чтобы понять, что эта дорога и есть еe путь к счастью.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb