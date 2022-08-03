За сигаретами (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Elle s'en va
Комедия, Драма108 мин18+
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О фильме
Что может огорчить женщину? Развалившийся роман? Проблемы с собственным рестораном? От такого любой впадет в уныние. Но только не Бэтти. Первым делом нужно перекурить, решает она и отправляется за сигаретами в соседний бар. Так начинается ее головокружительная одиссея: за несколько дней она проедет в своем стареньком «мерседесе» половину Франции, чтобы понять, что эта дорога и есть еe путь к счастью.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эмманюэль
Берко
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- НШАктёр
Немо
Шиффман
- ЖГАктёр
Жерар
Гаруст
- КАктриса
Камилль
- КЖАктриса
Клоди
Жансак
- ПААктёр
Поль
Ами
- МДАктриса
Милен
Демонжо
- Актриса
Афсиа
Эрзи
- ЭЛАктриса
Эвелин
Леклерк
- ВЛАктриса
Валери
Лагранж
- ЭБСценарист
Эмманюэль
Берко
- ЖТСценарист
Жером
Тоннер
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ГШОператор
Гийом
Шиффман