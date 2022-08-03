Что может огорчить женщину? Развалившийся роман? Проблемы с собственным рестораном? От такого любой впадет в уныние. Но только не Бэтти. Первым делом нужно перекурить, решает она и отправляется за сигаретами в соседний бар. Так начинается ее головокружительная одиссея: за несколько дней она проедет в своем стареньком «мерседесе» половину Франции, чтобы понять, что эта дорога и есть еe путь к счастью.

