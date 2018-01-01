Wink
Фильмы
За призрачной дверью
Актёры и съёмочная группа фильма «За призрачной дверью»

Актёры и съёмочная группа фильма «За призрачной дверью»

Режиссёры

Аарон Б. Кунц

Aaron B. Koontz
Режиссёр

Актёры

Девин Друид

Devin Druid
АктёрJake
Захари Найтон

Zachary Knighton
АктёрDuncan
Мелора Уолтерс

Melora Walters
АктрисаMaria
Билл Сейдж

Bill Sage
АктёрDodd
Пэт Хили

Pat Healy
АктёрWylie
Стэн Шоу

Stan Shaw
АктёрLester
Наташа Бассетт

Natasha Bassett
АктрисаPearl
Ноа Сеган

Noah Segan
АктёрTruman
Тина Паркер

Tina Parker
АктрисаBrenda
Джеймс Хеберт

James Hebert
АктёрCotton Mather
Александра Харрис

Alexandra Harris
АктрисаEtta
Дженнифер Рэйдер

Jennifer Rader
АктёрSelene
Дэррил Кокс

Darryl Cox
АктёрBarkeep
Пегги Шотт

Peggy Schott
АктрисаOpal

Сценаристы

Аарон Б. Кунц

Aaron B. Koontz
Сценарист

Продюсеры

Роман Дент

Roman Dent
Продюсер
Жиль Даус

Giles Daoust
Продюсер
Алекс Ютинг

Alex Euting
Продюсер

Художники

Ребека Белл

Rebekah Bell
Художница
Джошуа Миллер

Joshua Miller
Художник
Джиллиан Бандрик

Jillian Bundrick
Художница

Монтажёры

Аарон Б. Кунц

Aaron B. Koontz
Монтажёр
Грег МакЛеннан

Greg MacLennan
Монтажёр

Композиторы

Алекс Куерво

Alex Cuervo
Композитор