Актёры и съёмочная группа фильма «За призрачной дверью»

Актёры
АктёрJake
Девин ДруидDevin Druid
АктёрDuncan
Захари НайтонZachary Knighton
АктрисаMaria
Мелора УолтерсMelora Walters
АктёрDodd
Билл СейджBill Sage
АктёрWylie
Пэт ХилиPat Healy
АктёрLester
Стэн ШоуStan Shaw
АктрисаPearl
Наташа БассеттNatasha Bassett
АктёрTruman
Ноа СеганNoah Segan
АктрисаBrenda
Тина ПаркерTina Parker
АктёрCotton Mather
Джеймс ХебертJames Hebert
АктрисаEtta
Александра ХаррисAlexandra Harris
АктёрSelene
Дженнифер РэйдерJennifer Rader
АктёрBarkeep
Дэррил КоксDarryl Cox
АктрисаOpal