Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный
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Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный

Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.91999, South Park: Bigger Longer & Uncut
Мультфильм для взрослых, Мюзикл77 мин18+

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О фильме

В кинопрокате Южного Парка появляется художественный фильм для взрослых. Стэн, Кайл, Кенни и Картман хитростью проникают на просмотр и знакомятся с чудовищными ругательствами, которые изрыгают знатные канадские юмористы — Терренс и Филлип.

Страна
Испания, США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный»