Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.91999, South Park: Bigger Longer & Uncut
Мультфильм для взрослых, Мюзикл77 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В кинопрокате Южного Парка появляется художественный фильм для взрослых. Стэн, Кайл, Кенни и Картман хитростью проникают на просмотр и знакомятся с чудовищными ругательствами, которые изрыгают знатные канадские юмористы — Терренс и Филлип.
СтранаИспания, США
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ТПРежиссёр
Трей
Паркер
- ТПАктёр
Трей
Паркер
- МСАктёр
Мэтт
Стоун
- МКАктриса
Мэри
Кэй Бергман
- Актёр
Айзек
Хейз
- ДБАктёр
Джесси
Брант Хауэлл
- ЭКАктёр
Энтони
Кросс-Томас
- ФКАктриса
Франческа
Клиффорд
- БХАктёр
Брюс
Хауэлл
- ДЭАктриса
Дэб
Эдейр
- ДХАктриса
Дженнифер
Хауэлл
- ТПСценарист
Трей
Паркер
- МССценарист
Мэтт
Стоун
- ПБСценарист
Пэм
Брэйди
- ТППродюсер
Трей
Паркер
- МСПродюсер
Мэтт
Стоун
- ФСПродюсер
Фрэнк
С. Анон II
- ЭГПродюсер
Энн
Гарефино
- ДВМонтажёр
Джон
Вензон
- МШКомпозитор
Марк
Шейман