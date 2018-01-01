Wink
Детям
Юля-капризуля
Актёры и съёмочная группа фильма «Юля-капризуля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Юля-капризуля»

Режиссёры

Всеволод Щербаков

Всеволод Щербаков

Режиссёр

Сценаристы

Григорий Колтунов

Григорий Колтунов

Сценарист

Продюсеры

Борис Бурлаков

Борис Бурлаков

Продюсер

Художники

Роман Гуров

Роман Гуров

Художник

Монтажёры

В. Егорова

В. Егорова

Монтажёр

Операторы

Иосиф Голомб

Иосиф Голомб

Оператор

Композиторы

Юрий Никольский

Юрий Никольский

Композитор