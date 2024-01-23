Юбилейный концерт «Крематория». 40 лет (фильм, 2023) смотреть онлайн

Легендарная московская рок-группа КРЕМАТОРИЙ выпустила новый фильм-концерт, посвящённый 40-летию коллектива. В основу концертной части релиза легли съёмки юбилейного шоу, состоявшегося в московском ДК имени Горбунова в Москве 25 ноября 2023 года.



КРЕМАТОРИЙ — группа, которой принадлежат такие хиты, как «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «Маленькая девочка со взглядом волчицы» и многие другие. Помимо самых ярких и запоминающихся моментов из 3-х часового выступления, кульминацией которого явилось традиционное сожжение шляпы, в программу впервые в истории группы вошли фрагменты интервью её участников. Музыканты дали ответы на самые часто задаваемые вопросы, например: «Как вы попали в КТ?», «Как вы начинали свой путь в музыке?», «Что вы слушаете, помимо КРЕМА?», а также на вечный вопрос «Почему ваша группа называется КРЕМАТОРИЙ?» Кстати, на последний вопрос лидер группы Армен Григорян ответил публично перед началом одноимённой песни — непосредственно со сцены.



Группа КРЕМАТОРИЙ надеется, что подвиг не пройдёт даром и у деятелей культуры не возникнет более желания задавать эти сакраментальные вопросы в будущем. Коллектив благодарит своих друзей, поклонников, болельщиков, а также всех, кто работал над релизом и сделал эту запись возможной. Концерт смотреть могут все желающие в российском онлайн-кинотеатре WINK.



