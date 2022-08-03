Юбилей (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Герои фильма — российские мультипликаторы. Они везут лучшие отечественные мультфильмы на космическом корабле на межпланетный фестиваль и попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие, подобно герою фильма «Контакт». Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца…

