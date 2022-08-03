Юбилей (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
1983, Юбилей
Мультфильм, Советские мультфильмы29 мин0+
О фильме
Герои фильма — российские мультипликаторы. Они везут лучшие отечественные мультфильмы на космическом корабле на межпланетный фестиваль и попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие, подобно герою фильма «Контакт». Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb