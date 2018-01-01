ЮАР - На спине дракона (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Земля необъятных просторов и крайностей, заключенная между двумя океанами и их течениями. Горы встречаются с морем, и кажется, что просторы бесконечны. Звуки дикой природы разносятся по всей саванне, и запах приключений всегда присутствует. Оливье Кьябодо и команда The Explorers взлетают, чтобы посмотреть на Южную Африку сверху.



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