ЮАР - На спине дракона (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, South Africa - On the dragon's back
Документальные26 мин12+
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Сюжет
Земля необъятных просторов и крайностей, заключенная между двумя океанами и их течениями. Горы встречаются с морем, и кажется, что просторы бесконечны. Звуки дикой природы разносятся по всей саванне, и запах приключений всегда присутствует. Оливье Кьябодо и команда The Explorers взлетают, чтобы посмотреть на Южную Африку сверху.
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