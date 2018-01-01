Ярость (фильм, 1997) смотреть онлайн

Возглавляемая психопатом Дейси банда, состоящая из смертельно опасных и прекрасно обученных бойцов элитного спецотряда, совершает серию жестоких убийств. Безжалостные солдаты не только расправляются с молодыми девушками, но и строят планы уничтожения всех высших политических и военных чинов государства, считая, что только так можно отомстить за свою сегодняшнюю ненужность. Два агента секретных служб - Ник Тревис и очаровательная Келли МакКорд - получают задание обезвредить убийц.



