Ярость (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме
Возглавляемая психопатом Дейси банда, состоящая из смертельно опасных и прекрасно обученных бойцов элитного спецотряда, совершает серию жестоких убийств. Безжалостные солдаты не только расправляются с молодыми девушками, но и строят планы уничтожения всех высших политических и военных чинов государства, считая, что только так можно отомстить за свою сегодняшнюю ненужность. Два агента секретных служб - Ник Тревис и очаровательная Келли МакКорд - получают задание обезвредить убийц.
Ярость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СДРежиссёр
Сидни
Дж. Фьюри
- ЛЛАктёр
Лоренцо
Ламас
- Актёр
Рой
Шайдер
- ДЙАктёр
Делл
Йонт
- БСАктёр
Брэндон
Смит
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- ДДАктёр
Дэвид
Дженсен
- РМАктёр
Расс
МакДжинн
- ТУАктриса
Тиани
Уорден
- ККАктриса
Кристен
Клоук
- СДСценарист
Сидни
Дж. Фьюри
- ГМСценарист
Грег
Меллот
- ПРПродюсер
Питер
Р. Симпсон
- РСПродюсер
Роберт
Снукэл
- ДГПродюсер
Дэниэл
Гродник
- ДАХудожник
Дэниэл
А. Ломино
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- СЛХудожник
Севен
Л. Нилсен
- НРМонтажёр
Ник
Ротундо
- ПЗКомпозитор
Пол
Заза