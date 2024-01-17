Ядовитые пески (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм «Ядовитые пески» — триллер о двух американцах, затерявшихся посреди враждебной дикой природы Австралии.



2015 год. Лиза и Уэйд прилетают на отдых в Австралию, но поездка не задается с самого начала. Еще в самолете Лиза отвергла предложение Уэйда пожениться, и теперь они спорят по любому поводу. Пара арендует машину без системы навигации, поэтому, когда в дикой местности пропадает связь, никто не знает, как вернуться назад к цивилизации. Лизу жалит скорпион, питьевая вода заканчивается, и вскоре становится понятно, что затерялись они не на один день.



Сумеют ли Уэйд и Лиза выбраться из этой ловушки невредимыми, вы узнаете из триллера «Ядовитые пески»


