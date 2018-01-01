Wink
Яблочное зернышко. Проект Альфа
Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко. Проект Альфа»

Режиссёры

Синдзи Арамаки

Shinji Aramaki
Режиссёр
Стив Фостер

Steven Foster
Режиссёр

Актёры

Юка Комацу

Yuka Komatsu
Актриса
Дзюнъити Сувабэ

Jyunichi Suwabe
АктёрBriareos Hecatonchires
Аои Юки

Aoi Yuki
АктрисаIris
Хироки Такахаси

Hiroki Takahashi
АктёрOlson
Хироки Тоти

Hiroki Touchi
АктёрTalos
Каори Надзука

Kaori Nazuka
АктрисаNyx
Кацуносукэ Хори

Katsunosuke Hori
Актёр
Тэссё Гэнда

Tessho Genda
АктёрTwo Horns
Элизабет Банч

Elizabeth Bunch
АктрисаNyx
Вендел Кэлверт

Wendel Calvert
Актёр

Сценаристы

Марианн Кравчик

Marianne Krawczyk
Сценарист
Масамунэ Сиро

Masamune Shirou
Сценарист

Продюсеры

Джозеф Чоу

Joseph Chou
Продюсер
Джои Гобео

Joey Goubeaud
Продюсер
Эйити Камагата

Eiichi Kamagata
Продюсер
Сигэхито Кавада

Shigehito Kawada
Продюсер

Композиторы

Тэцуя Такахаси

Tetsuya Takahashi
Композитор