Я
Актёры и съёмочная группа фильма «Я»

Режиссёры

Том Шэдьяк

Tom Shadyac
Режиссёр

Актёры

Рэй Андерсон

Ray Anderson
Актёр
Марк Йен Бараш

Marc Ian Barasch
Актёр
Коулмэн Баркс

Coleman Barks
Актёр
Ноам Хомский

Noam Chomsky
Актёр
Джон Френсис

John Francis
Актёр
Том Хартманн

Thom Hartmann
Актёр
Дачер Келтнер

Dacher Keltner
Актёр
Роллин МакКрати

Rollin McCraty
Актёр
Линн МакТаггарт

Lynne McTaggart
Актриса

Продюсеры

Дегэн Хэнди

Dagan Handy
Продюсер
Джонатан Уотсон

Jonathan Watson
Продюсер

Операторы

Роко Белич

Roko Belic
Оператор