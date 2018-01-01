Я вернусь (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Середина 90-х, весна, в армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг – Дед Карен ждут с войны отца Саро – Вачо. За эти годы 6-летний мальчик стал мужчиной – все хозяйственные дела на нeм. Каждую ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желани�е исполняется. Вачо вернулся домой, только вот отец помнит сына – малышом, а Саро совсем не помнит отца. Они оба ещe не знают, что жизнь отмерит им всего 3 дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.



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