Я вернусь (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Я вернусь
Драмы86 мин6+
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Сюжет
Середина 90-х, весна, в армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг – Дед Карен ждут с войны отца Саро – Вачо. За эти годы 6-летний мальчик стал мужчиной – все хозяйственные дела на нeм. Каждую ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желани�е исполняется. Вачо вернулся домой, только вот отец помнит сына – малышом, а Саро совсем не помнит отца. Они оба ещe не знают, что жизнь отмерит им всего 3 дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.
Я вернусь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 IMDb
- ДШРежиссёр
Дарья
Шумакова
- ЭААктёр
Эдуард
Аракелян
- ФААктёр
Фрунзе
Амирханян
- ТГАктриса
Татев
Григорян
- НААктёр
Нерсес
Аветисян
- МААктриса
Марджан
Аветисян
- БААктёр
Беник
Аракелян
- ДШСценарист
Дарья
Шумакова
- АГПродюсер
Анна
Гаспарян
- Продюсер
Макар
Запорожский
- БАПродюсер
Беник
Аракелян
- БМАктёр дубляжа
Баграт
Мелкумян
- ЕШХудожница
Елизавета
Шефова
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев