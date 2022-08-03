Я улика (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, I Am Evidence
Документальный82 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
В основе документального фильма истории четырех женщин, переживших изнасилование. Каждая из них сдала анализы, которые в дальнейшем должны были быть использованы как улика. Однако вместо этого они годами лежат непроверенными на складах полицейских участков. «Я — улика» — одновременно и набор шокирующих монологов, и юридический триллер, посвященный несовершенству американской системы. Смотрите фильм «Я улика» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb