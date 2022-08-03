Я улика
Фильмы
Я улика (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, I Am Evidence
Документальный82 мин18+
О фильме

В основе документального фильма истории четырех женщин, переживших изнасилование. Каждая из них сдала анализы, которые в дальнейшем должны были быть использованы как улика. Однако вместо этого они годами лежат непроверенными на складах полицейских участков. «Я — улика» — одновременно и набор шокирующих монологов, и юридический триллер, посвященный несовершенству американской системы. Смотрите фильм «Я улика» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb