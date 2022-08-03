Я, снова я и мама
Wink
Фильмы
Я, снова я и мама

Я, снова я и мама (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.72013, Les garçons et Guillaume, à table!
Комедия, Мелодрама83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гийом настолько боготворит свою мамочку, что всячески подражает ее манерам и поведению. Странные интересы, необъяснимые действия заставляют окружающих думать, что все не так просто в жизни молодого человека.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb