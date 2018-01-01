Я – миллиардер (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Io sono Tempesta
Комедии97 мин18+
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Сюжет
Предприимчивый миллиардер Нума Темпеста попадает под суд из-за махинаций с налогами. Выбирая между тюремным сроком и годом общественных работ в приюте для бездомных, герой предпочитает второе. Сможет ли привыкший к роскоши богач поладить с обездоленными и строгой хозяйкой приюта Анжелой?
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Даниэле
Лукетти
- Актёр
Марко
Джаллини
- Актёр
Элио
Джермано
- Актриса
Элеонора
Данко
- ЧСАктёр
Чо
Сун
- Актёр
Франческо
Геги
- КБАктёр
Карло
Бигини
- МФАктёр
Марчелло
Фонте
- ФБАктёр
Франко
Боккучча
- ПДАктриса
Паола
Да Грава
- ПБАктриса
Памела
Браун
- Сценарист
Даниэле
Лукетти
- СПСценарист
Сандро
Петралья
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- КККомпозитор
Карло
Кривелли