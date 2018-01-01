Я – миллиардер
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Я – миллиардер

Я – миллиардер (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Io sono Tempesta
Комедии97 мин18+

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Сюжет

Предприимчивый миллиардер Нума Темпеста попадает под суд из-за махинаций с налогами. Выбирая между тюремным сроком и годом общественных работ в приюте для бездомных, герой предпочитает второе. Сможет ли привыкший к роскоши богач поладить с обездоленными и строгой хозяйкой приюта Анжелой?

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb