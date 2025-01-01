Я белый медведь (фильм, 2025) смотреть онлайн

Белый медведь — настоящий царь Севера! Он не только самый большой и самый сильный, но и отличный пловец, ловкий ныряльщик, хитрый охотник. Из этой книжки ты узнаешь, почему медведю жарко во льдах, какого цвета у него шерсть на самом деле, на какую высоту умеет прыгать белый медведь, зачем он приходит в гости к полярникам и кого опасается северный великан.

Эту книгу написал Александр Архангельский — телеведущий, автор и режиссер телепрограмм и телефильмов, писатель, литературовед, публицист, профессор ВШЭ, член жюри многих литературных премий, обладатель различных наград и званий. Его книги и статьи издаются не только в России, но и за рубежом. Автор, ведущий и руководитель программы «Тем временем» (телеканал «Культура»).



