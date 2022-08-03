Wink
Фильмы
Wyclef Jean All Star Jam at Carnegie Hall

Wyclef Jean All Star Jam at Carnegie Hall (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Wyclef Jean All Star Jam at Carnegie Hall
Музыка96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вайклеф Жан приветствует звезд на встрече в легендарном "Карнеги-холл" в Нью-Йорке на первом ежегодном концерте "Дети Клефа". В число гостей вошли: Эрик Клэптон, Стиви Уандер, Шарлотта Черч, Дестиниз Чайлд, Марк Энтони, Мейси Грей.

Страна
США
Жанр
Музыка
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.3 IMDb