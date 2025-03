Whitesnake - Made in Japan (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Рок-группа Whitesnake, создавшая мультиплатиновые альбомы, записала первое шоу во время выступления на фестивале Loud Park 15 октября 2011 года на спортивной арене «Сайтама Супер Арена» в Токио, Япония, во время мирового тура Forevermore. Теперь фанаты могут почувствовать непреодолимую магию группы Whitesnake в любое время, когда пожелает их сердце. Билеты на концерт стоило приобрести хотя бы ради песен с альбома Forevermore, не говоря уже о легендарных композициях Whitesnake Is This Love, Still Of The Night и Here I Go Again, которые группа исполнила со всем своим музыкальным мастерством. Все это можно увидеть на этой видеозаписи. Это настоящий подарок для старых и новых фанатов Whitesnake. Невероятный и запоминающийся вечер для всех поклонников группы. Стоит отдельно отметить виртуозную игру на шестиструнной гитаре Дага Олдрича и Реба Бича, а также будоражащую кровь ритм-секцию The Wrecking Crew с Майклом Девином на басу и Брайаном Тичи на ударных, которые заложили глубокую и мощную основу Whitesnake. Вместе с группой выступил особый гость — клавишник Брайан Руди, который дополнил концерт умопомрачительным звуком. Лидер и основатель группы Дэвид Ковердэйл исполнил соблазнительные и разрывающие сердце вокальные партии.



Whitesnake - Made in Japan смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.