Вызов (фильм, 1991) смотреть онлайн

Фильм «Вызов» — драматический триллер о мести, жажда которой долго зрела в душе. Главная героиня идет к своей цели через рискованные комбинации и манипуляции чувствами других.



Ставшая в детстве свидетельницей убийства матери Синди решает собственными руками восстановить справедливость. Ее цель — риелтор Джейсон Лоуренс, так и не понесший наказания за преступление. Главная героиня вовлекает в свой план брокера Пола, используя его чувства для осуществления замысла. Их афера с подделкой чеков становится первым шагом к возмездию…



Смотреть «Вызов» увлекательно не только за счет внешнего противостояния, но и благодаря ярко изображенной внутренней борьбе главной героини с призраками памяти.

