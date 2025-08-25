Вызов (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Last Call
Триллер, Драма18+
О фильме
Фильм «Вызов» — драматический триллер о мести, жажда которой долго зрела в душе. Главная героиня идет к своей цели через рискованные комбинации и манипуляции чувствами других.
Ставшая в детстве свидетельницей убийства матери Синди решает собственными руками восстановить справедливость. Ее цель — риелтор Джейсон Лоуренс, так и не понесший наказания за преступление. Главная героиня вовлекает в свой план брокера Пола, используя его чувства для осуществления замысла. Их афера с подделкой чеков становится первым шагом к возмездию…
Смотреть «Вызов» увлекательно не только за счет внешнего противостояния, но и благодаря ярко изображенной внутренней борьбе главной героини с призраками памяти.
Рейтинг
3.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джаг
Мундра
- УКАктёр
Уильям
Кэтт
- ССАктриса
Стелла
Стивенс
- МВАктёр
Марк
Винт
- КЭАктриса
Карен
Элиз Болдуин
- ДДАктёр
Джозеф
Деллджер
- МРАктёр
Мэтт
Роу
- АСАктёр
Аль
Сильвер
- ШТАктриса
Шэннон
Твид
- ДКАктёр
Джозеф
Кампанелла
- ДОАктриса
Дэбби
О’Лири
- СИСценарист
Стивен
Ияма
- ВБПродюсер
Виктор
Бхалла
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- АФХудожник
Андерс
Фальк
- ЭФХудожница
Элизабет
Фрэнк
- БФХудожник
Брайан
Ф. МакКейб
- МЛХудожница
Мерри
Лосон
- БЭМонтажёр
Брайан
Эванс
- МБКомпозитор
Майкл
Бишоп