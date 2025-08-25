Вызов
Wink
Фильмы
Вызов

Вызов (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Last Call
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Вызов» — драматический триллер о мести, жажда которой долго зрела в душе. Главная героиня идет к своей цели через рискованные комбинации и манипуляции чувствами других.

Ставшая в детстве свидетельницей убийства матери Синди решает собственными руками восстановить справедливость. Ее цель — риелтор Джейсон Лоуренс, так и не понесший наказания за преступление. Главная героиня вовлекает в свой план брокера Пола, используя его чувства для осуществления замысла. Их афера с подделкой чеков становится первым шагом к возмездию…

Смотреть «Вызов» увлекательно не только за счет внешнего противостояния, но и благодаря ярко изображенной внутренней борьбе главной героини с призраками памяти.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вызов»