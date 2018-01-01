Выживший (фильм, 1981) смотреть онлайн
О фильме
Мистический хоррор «Выживший» — фильм режиссера Дэвида Хэммингса, основанный на одноименном романе Джеймса Герберта.
Пилот Дэвид Келлер становится единственным выжившим в авиакатастрофе, в которой погибли все 300 пассажиров. Он не помнит, что произошло, а еще его мучают странные видения и голоса погибших. Чтобы разобраться в произошедшем, Келлер обращается за помощью к медиуму Хоббс. Женщина утверждает, что способна общаться с душами погибших, и в попытках докопаться до истины дуэт начинает собственное расследование.
Смотреть «Выживший» будет интересно тем, кто ценит сложные сюжетные линии, мистику и загадки, где каждое открытие меняет восприятие истории.
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хеммингс
- АРАктёр
Адриан
Райт
- ДААктриса
Дженни
Агаттер
- ПСАктёр
Питер
Самнер
- РКАктёр
Ральф
Коттерилл
- КААктёр
Кирк
Александр
- ТКАктёр
Тайлер
Коппин
- ЛЛАктриса
Лорна
Лесли
- РПАктёр
Роберт
Пауэлл
- ДКАктёр
Джозеф
Коттен
- АПАктриса
Анджела
Панч МакГрегор
- ДЭСценарист
Дэвид
Эмброуз
- ДХСценарист
Джеймс
Херберт
- ДСПродюсер
Джейн
Скотт
- ЭИПродюсер
Энтони
И. Джиннан
- УФПродюсер
Уильям
Фэймен
- ТРХудожник
Терри
Райан
- БХХудожник
Бернард
Хайдс
- ТПМонтажёр
Тони
Патерсон
- БМКомпозитор
Брайан
Мэй