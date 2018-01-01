Выживший (фильм, 1981) смотреть онлайн

Выживший
Выживший

1981, The Survivor
Ужасы, Фэнтези18+

О фильме

Мистический хоррор «Выживший» — фильм режиссера Дэвида Хэммингса, основанный на одноименном романе Джеймса Герберта.

Пилот Дэвид Келлер становится единственным выжившим в авиакатастрофе, в которой погибли все 300 пассажиров. Он не помнит, что произошло, а еще его мучают странные видения и голоса погибших. Чтобы разобраться в произошедшем, Келлер обращается за помощью к медиуму Хоббс. Женщина утверждает, что способна общаться с душами погибших, и в попытках докопаться до истины дуэт начинает собственное расследование.

Смотреть «Выживший» будет интересно тем, кто ценит сложные сюжетные линии, мистику и загадки, где каждое открытие меняет восприятие истории.

Страна
Австралия, Великобритания
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Выживший»