Выживший (фильм, 1981) смотреть онлайн

Мистический хоррор «Выживший» — фильм режиссера Дэвида Хэммингса, основанный на одноименном романе Джеймса Герберта.



Пилот Дэвид Келлер становится единственным выжившим в авиакатастрофе, в которой погибли все 300 пассажиров. Он не помнит, что произошло, а еще его мучают странные видения и голоса погибших. Чтобы разобраться в произошедшем, Келлер обращается за помощью к медиуму Хоббс. Женщина утверждает, что способна общаться с душами погибших, и в попытках докопаться до истины дуэт начинает собственное расследование.



Смотреть «Выживший» будет интересно тем, кто ценит сложные сюжетные линии, мистику и загадки, где каждое открытие меняет восприятие истории.



