Выжить (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Даг Вудс принимает участие в собственном весьма популярном телевизионном шоу "Выжить". Ему необходимо 5 дней продержаться в диком лесу без связи с внешним миром, без пищи или воды, установив за спиной камеру, чтобы снять свой опыт. В какой-то момент Даг понимает, что за ним кто-то наблюдает...





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