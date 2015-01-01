Выжить
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Выжить

Выжить (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Man Vs.
Ужасы, Триллеры81 мин18+

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Сюжет

Даг Вудс принимает участие в собственном весьма популярном телевизионном шоу "Выжить". Ему необходимо 5 дней продержаться в диком лесу без связи с внешним миром, без пищи или воды, установив за спиной камеру, чтобы снять свой опыт. В какой-то момент Даг понимает, что за ним кто-то наблюдает...

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb