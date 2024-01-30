Выстоять
Выстоять
6.42016, Stand
Драма, Триллер79 мин18+
Выстоять (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Братья-туристы оказываются на минном поле, которое не обезвредили после войны во Вьетнаме. Триллер «Выстоять» — фильм о попытках найти общий язык в экстремальной ситуации.

Отношения между братьями Бобом и Алексом напряжены для предела, но совместный отдых во Вьетнаме должен был помочь им наладить семейную связь. Однако во время поездки малолетний воришка похищает у Боба телефон, и в погоне за ним братья забегают в джунгли. Упустив мальчика из виду, Боб и Алекс понимают, что оба наступили на мины, оставшиеся тут после Вьетнамской войны. Теперь им не остается ничего другого, кроме как искать выход из ловушки под открытым небом, в которой они оказались.

Сумеют ли они выбраться из джунглей невредимыми, расскажет триллер «Выстоять».

Страна
США, Тайвань, Вьетнам
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.2 IMDb