Выстоять (фильм, 2016) смотреть онлайн

Братья-туристы оказываются на минном поле, которое не обезвредили после войны во Вьетнаме. Триллер «Выстоять» — фильм о попытках найти общий язык в экстремальной ситуации.



Отношения между братьями Бобом и Алексом напряжены для предела, но совместный отдых во Вьетнаме должен был помочь им наладить семейную связь. Однако во время поездки малолетний воришка похищает у Боба телефон, и в погоне за ним братья забегают в джунгли. Упустив мальчика из виду, Боб и Алекс понимают, что оба наступили на мины, оставшиеся тут после Вьетнамской войны. Теперь им не остается ничего другого, кроме как искать выход из ловушки под открытым небом, в которой они оказались.



Сумеют ли они выбраться из джунглей невредимыми, расскажет триллер «Выстоять».


