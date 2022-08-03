Фильм Высота (2010)

О фильме
Действие разворачивается на борту небольшого самолета с четырьмя приятелями-подростками в качестве пассажиров и неопытной девушкой за штурвалом. Из-за механической неисправности Джет взмывает на невообразимую высоту, а затем начинает падение сквозь бесконечный туман. Когда ребята восстанавливают управление, оказывается, что по всем расчетам они уже должны были врезаться в землю, но вместо этого продолжают падать в неизвестность. И нечто зловещее, скрывающееся в туманных клубах, жаждет их смерти.
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- КЭРежиссёр
Кааре
Эндрюс
- ДЛАктриса
Джессика
Лаундс
- ДГАктриса
Джулианна
Гуилл
- Актёр
Райан
Доноху
- ЛЛАктёр
Лэндон
Либуарон
- Актёр
Джейк
Вири
- МДАктёр
Майк
Допуд
- РГАктёр
Райан
Грэнтэм
- ЧХАктриса
Чела
Хорсдаль
- ЙРАктёр
Йен
Робисан
- МХАктриса
Мишель
Харрисон
- МГПродюсер
Майк
Габрави
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- РМПродюсер
Роб
Мерилиз
- КБМонтажёр
Крис
Бидзокки
- НЛОператор
Норм
Ли