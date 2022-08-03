Фильм Высота (2010)

Действие разворачивается на борту небольшого самолета с четырьмя приятелями-подростками в качестве пассажиров и неопытной девушкой за штурвалом. Из-за механической неисправности Джет взмывает на невообразимую высоту, а затем начинает падение сквозь бесконечный туман. Когда ребята восстанавливают управление, оказывается, что по всем расчетам они уже должны были врезаться в землю, но вместо этого продолжают падать в неизвестность. И нечто зловещее, скрывающееся в туманных клубах, жаждет их смерти.

