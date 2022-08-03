Выход (фильм, 2017) смотреть онлайн

Документальный фильм «Выход» — история о людях, которые живут между небом и землей. Это картина о бейсджамперах — экстремалах, прыгающих с отвесных скал, небоскребов и мостов.



Работа над фильмом продолжалась двенадцать лет. Среди его героев — известные спортсмены Валерий Розов, Андрей Волков, Лариса Свердленко. Каждый из них рассказывает, зачем бросает вызов гравитации и судьбе, почему ради нескольких секунд полета готов рисковать жизнью. Автор картины показывает не только красоту полета, но и обратную сторону экстремальных прыжков — страх, боль, потери. Статистика пугает: в бейсджампинге погибает каждый шестидесятый спортсмен. Но для тех, кто однажды испытал чувство свободного падения, другого пути уже нет.



Фильм режиссера Антона Калюжного — не репортаж и не спортивная хроника, а честная исповедь о свободе, за которую иногда приходится платить всем, что у вас есть. Смотреть «Выход» стоит зрителям, которые ищут ответ на вопрос: кто эти люди, бросившие вызов гравитации?

