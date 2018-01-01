Wink
Вверх тормашками
Актёры и съёмочная группа фильма «Вверх тормашками»

Режиссёры

Марк Уотерс

Mark Waters
Режиссёр

Актёры

Моника Поттер

Monica Potter
АктрисаAmanda
Фредди Принц мл.

Freddie Prinze Jr.
АктёрJim Winston
Шалом Харлоу

Shalom Harlow
АктрисаJade
Ивана Миличевич

Ivana Milicevic
АктрисаRoxana
Сара О’Харе

Sarah O'Hare
Актриса
Томико Фрайзер

Tomiko Fraser
АктрисаHolly
Чайна Чоу

China Chow
АктрисаLisa
Джей Бразо

Jay Brazeau
АктёрHalloran / Strukov
Стэнли ДеСантис

Stanley DeSantis
АктёрAlfredo
Эрин-Мари Дайкман

Erin-Marie Tyrrell
Актриса

Сценаристы

Джон Дж. Штраусс

John J. Strauss
Сценарист
Эд Дектер

Ed Decter
Сценарист
Дэвид Кидд

David Kidd
Сценарист

Продюсеры

Роберт Симондс

Robert Simonds
Продюсер
Эд Дектер

Ed Decter
Продюсер

Композиторы

Рэнди Эдельман

Randy Edelman
Композитор
Стив Поркаро

Steve Porcaro
Композитор