Вуду
Wink
Фильмы
Вуду
6.92019, The Unfamiliar
Ужасы85 мин18+

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Вуду (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Вернувшись из командировки, Иззи находит свой дом совершенно неузнаваемым, будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Обратившись за помощью, она узнает, что на ее дочерей наложено проклятье. И чтобы его снять, нужно провести новый обряд.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вуду»