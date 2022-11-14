Вуду (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Вернувшись из командировки, Иззи находит свой дом совершенно неузнаваемым, будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Обратившись за помощью, она узнает, что на ее дочерей наложено проклятье. И чтобы его снять, нужно провести новый обряд.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ХПРежиссёр
Хенк
Преториус
- ДУАктриса
Джемайма
Уэст
- КДАктёр
Кристофер
Дэйн
- РЛАктриса
Рэйчел
Лин
- ГМАктёр
Гарри
Макмиллан-Хант
- ТБАктриса
Тори
Батлер-Харт
- БЛАктёр
Бен
Ли
- ГУАктёр
Гай
Уоррен-Томас
- БВАктриса
Беатрис
Вулрич
- ХПСценарист
Хенк
Преториус
- ДНСценарист
Дженнифер
Николь Стэнг
- ЛГПродюсер
Ллевелинн
Грифф
- БКПродюсер
Баренд
Крюгер
- ТБПродюсер
Тори
Батлер-Харт
- ЛВАктриса дубляжа
Любовь
Виролайнен
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДВАктёр дубляжа
Даниил
Васильев
- БЛХудожник
Бен
Ли
- ПУОператор
Питер
Уоллингтон