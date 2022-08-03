Вудсток: Три дня, изменившие поколение
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Вудсток: Три дня, изменившие поколение

Вудсток: Три дня, изменившие поколение (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Woodstock
Документальный, Исторический95 мин18+

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О фильме

История музыкального фестиваля, который длился три дня в середине августа 1969 года и навсегда изменил американское общество, освободив его от устаревших догм. Фильм расскажет о переживаниях молодых людей, попавших на Вудсток, куда вместо ожидаемых 50 тысяч человек приехали полмиллиона.

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb