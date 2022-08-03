Вудсток: Три дня, изменившие поколение (фильм, 2019) смотреть онлайн

История музыкального фестиваля, который длился три дня в середине августа 1969 года и навсегда изменил американское общество, освободив его от устаревших догм. Фильм расскажет о переживаниях молодых людей, попавших на Вудсток, куда вместо ожидаемых 50 тысяч человек приехали полмиллиона.

