Вудсток: Три дня, изменившие поколение (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Woodstock
Документальный, Исторический95 мин18+
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О фильме
История музыкального фестиваля, который длился три дня в середине августа 1969 года и навсегда изменил американское общество, освободив его от устаревших догм. Фильм расскажет о переживаниях молодых людей, попавших на Вудсток, куда вместо ожидаемых 50 тысяч человек приехали полмиллиона.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb