Вторжение (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Внезапное нападение на острова Кюрасао и Аруба, находящиеся в составе Нидерландов, приводит армию в ступор, но отряд морпехов бросается на помощь тем, кто попал в беду. Фильм «Вторжение» — динамичный военный боевик от режиссера сериала «Золотой час».



Диктаторское государство Верагуа начинает масштабную атаку на голландские острова Аруба и Кюрасао. Агрессор обстреливает нидерландскую военную базу, и солдаты, расквартированные там, вынуждены давать отпор противнику. Никто не знает, какова причина вторжения, а командование в Гааге не спешит предпринимать активные действия. К счастью, у берегов Кюрасао находится военный корабль, экипаж которого в обход приказов решает помочь тем, кто оказался в зоне боевых действий.



Каковы причины атаки и кто останется в живых, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Вторжение» 2022 года онлайн на Wink.

