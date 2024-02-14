Вторжение в эфир (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сотрудник видеоархива пытается раскрыть тайну странных роликов, внезапно появившихся в телеэфире. Конспирологический хоррор с Гарри Шамом-младшим.



1999 год. Чикаго. Джеймс работает архивистом в ночную смену и перегоняет записи из одного формата в другой. Три года назад при загадочных обстоятельствах пропала его жена, и он до сих пор не может смириться с ее утратой. Среди телезаписей Джеймс натыкается на странный ролик с человеком в жуткой маске — явно несанкционированное вмешательство в эфир канала. В попытках разобраться он узнает, что таких случаев было как минимум три, и каждый соотносится с исчезновением девушек. В погоне за уликами Джеймс начинает подозревать, что его личная трагедия тоже может быть связана с этими записями.



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