Вся королевская рать (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Картина снята по мотивам романа Роберта Пенна Уоренна, в котором беспощадно, мрачно и реалистично показаны взлeт и падение политического деятеля. Журналист Джек Берден (Джуд Лоу) работает на честного политика-популиста Вилли Старка (Шонн Пенн). Однако, Старк, искренне желавший искоренить корр�упцию в правительстве, сам становится коррупцинером, как только получает полномочия. Жажда власти становится его единственной страстью, и этому идолу он готов принести любые жертвы...



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