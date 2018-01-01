Wink
Фильмы
Вспоминая моих печальных шлюх
Актёры и съёмочная группа фильма «Вспоминая моих печальных шлюх»

Режиссёры

Хеннинг Карлсен

Henning Carlsen
Режиссёр

Актёры

Эмилио Эчеваррия

Emilio Echevarría
Актёр
Джеральдин Чаплин

Geraldine Chaplin
АктрисаRosa Cabarcas
Паола Медина

Paola Medina
АктрисаDelgadina
Луис Мигель Ломбана

Luis Miguel Lombana
АктёрEl Sabio de 44 años
Оливия Молина

Olivia Molina
АктрисаCasilda Armenta joven
Анхела Молина

Ángela Molina
АктрисаCasilda Armenta mayor
Эванхелина Мартинес

Evangelina Martínez
АктрисаDamiana de 60 años
Эванхелина Соса

Evangelina Sosa
Актриса
Алехандра Баррос

Alejandra Barros
АктрисаFlorina de dios

Сценаристы

Жан-Клод Каррьер

Jean-Claude Carrière
Сценарист
Хеннинг Карлсен

Henning Carlsen
Сценарист
Габриэль Гарсиа Маркес

Gabriel García Márquez
Сценарист

Художники

Хильда Наварро

Gilda Navarro
Художница

Монтажёры

Андерс Рефн

Anders Refn
Монтажёр