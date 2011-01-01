Вспоминая моих печальных шлюх (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Memoria de mis putas tristes
Драмы93 мин18+
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Сюжет
Главный герой — журналист, человек преклонного возраста, который ни разу не испытывал настоящего глубокого чувства к женщине, предпочитая платить за секс. И теперь, встретившись с юной девушкой, он понял, что впервые полюбил. Это открытие заставляет его вспомнить всю свою жизнь.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ХКРежиссёр
Хеннинг
Карлсен
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эчеваррия
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- ПМАктриса
Паола
Медина
- ЛМАктёр
Луис
Мигель Ломбана
- ОМАктриса
Оливия
Молина
- АМАктриса
Анхела
Молина
- ЭМАктриса
Эванхелина
Мартинес
- ЭСАктриса
Эванхелина
Соса
- АБАктриса
Алехандра
Баррос
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- ХКСценарист
Хеннинг
Карлсен
- ГГСценарист
Габриэль
Гарсиа Маркес
- ХНХудожница
Хильда
Наварро
- АРМонтажёр
Андерс
Рефн