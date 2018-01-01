Все ждут Рождество: Люси против Крампуса (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Julemandens datter
Драма, Семейный88 мин18+
Все ждут Рождество: Люси против Крампуса (фильм, 2018)
О фильме
Двенадцатилетняя Люси — дочь Санта Клауса. Она мечтает развозить детям рождественские подарки, как и ее отец. Однако считается, что это не женская профессия. Чтобы стать первой в истории ученицей школы Санты, Люси решает вылечить смертельно больного друга семьи. Для этого ей придется сразиться с «рождественским чeртом» Крампусом.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb