Все включено (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Холостяк-авантюрист становится соседом предсказуемого Бруно. Легкая французская комедия о каникулах на Карибах. Бруно и его жене невероятно повезло: они выиграли недельную поездку на Карибы для двоих по системе «все включено». В предвкушении шикарного отдыха супруги отправляются в аэропорт, и уже на стойке регистрации вдруг узнают, что паспорт Паломы просрочен… Бруно с трудом принимает решение и улетает один в надежде на спокойный отдых. Однако по нелепой ошибке его соседом по номеру становится эксцентричный ловелас Жан-Поль Сиссе, для которого авантюра — это образ жизни! Смогут ли случайные соседи найти общий язык, узнаете в летней комедии «Все включено» — фильм смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем сервисе Wink!



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