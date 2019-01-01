Все включено (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Холостяк-авантюрист становится соседом предсказуемого Бруно. Легкая французская комедия о каникулах на Карибах. Бруно и его жене невероятно повезло: они выиграли недельную поездку на Карибы для двоих по системе «все включено». В предвкушении шикарного отдыха супруги отправляются в аэропорт, и уже на стойке регистрации вдруг узнают, что паспорт Паломы просрочен… Бруно с трудом принимает решение и улетает один в надежде на спокойный отдых. Однако по нелепой ошибке его соседом по номеру становится эксцентричный ловелас Жан-Поль Сиссе, для которого авантюра — это образ жизни! Смогут ли случайные соседи найти общий язык, узнаете в летней комедии «Все включено» — фильм смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ФОРежиссёр
Фабьен
Онтеньенте
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- ЖБАктриса
Жозиан
Баласко
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- АЧАктриса
Армель
Чахби
- КААктриса
Каролин
Англад
- КЛАктриса
Камилль
Лавабр
- ИЛАктёр
Ивик
Летексье
- ВБАктёр
Виктор
Бельмондо
- ТААктриса
Таис
Алессандрен
- ФДСценарист
Франк
Дюбоск
- ГЛСценарист
Ги
Лоран
- ФОСценарист
Фабьен
Онтеньенте
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- РЛПродюсер
Ромен
Ле Гран
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- ЕТАктриса дубляжа
Елена
Терновая
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ПГОператор
Пьеррик
Гантельми д’Иль
- Композитор
Бенжамин
Бьоле
- ДСКом�позитор
Дани
Синт