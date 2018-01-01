Wink
Все включено: Каникулы в Греции
Актёры и съёмочная группа фильма «Все включено: Каникулы в Греции»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все включено: Каникулы в Греции»

Режиссёры

Ханнес Холм

Hannes Holm
Режиссёр

Актёры

Уильям Рингстрём

William Ringström
АктёрSune
Морган Аллинг

Morgan Alling
Актёрpappa Rudolf
Аня Лундквист

Anja Lundqvist
Актрисаmamma Karin
Ханна Эльффорс Эльфстрём

Hanna Elffors Elfström
АктрисаAnna
Юлиус Хименес Хугосон

Julius Jimenez Hugoson
АктёрHåkan
Юлия Дуфвениус

Julia Dufvenius
АктрисаSabina
Эрик Йоханссон

Erik Johansson
АктёрPontus
Фелине Андерссон

Feline Andersson
АктрисаHedda
Мадлен Барвен Тролльвик

Madeleine Barwén Trollvik
АктрисаIdol-Lisa
Анна-Мария Даль

Anna-Maria Dahl
АктрисаLinda

Сценаристы

Ханнес Холм

Hannes Holm
Сценарист
Андерс Якобссон

Anders Jacobsson
Сценарист
Сёрен Олссон

Sören Olsson
Сценарист

Операторы

Матс Аксби

Mats Axby
Оператор

Композиторы

Адам Норден

Adam Nordén
Композитор