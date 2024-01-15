Все в выигрыше (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

После знакомства с Анджелой Криспини у частного детектива Тома О`Тула наступили странные времена. Начатое им с неохотой дело об убийстве все сильнее и сильнее затягивало своей таинственностью. Пока не поглотило его целиком.





Заинтригованный сообщением Анджелы о том, что она знает истинного убийцу, он не может добыть ни одного факта и, поначалу, обескуражен внезапной замкнутостью людей, предлагавших ему свою помощь. Кое-что начинает проясняться, когда он узнает, что Анджела была в близких отношениях со многими местными влиятельными людьми...

