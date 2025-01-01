Все оттенки красного (фильм, 2025) смотреть онлайн

Молодая девушка в поисках себя встречает богатого красавца, у которого выходит вскружить ей голову. Но страстный роман заставляет ее забыть об осторожности. Фильм «Все оттенки красного» — молодежная мелодрама о любви и взрослении.



Сэм изучала менеджмент отелей, но постепенно начала разочаровываться в выбранной специальности. Она решает взять академический отпуск и поехать к своему бойфренду в Тайланд, но там ее ждут печальные новости о его измене. Теперь Сэм возвращается в холодные Нидерланды, где лучшая подруга находит для нее работу в шикарном отеле. Именно там остановился известный красавчик Фендер, сын кинозвезд с репутацией плохого парня. Между Сэм и Фендером пробегает искра, и девушка будто бы не замечает красных флагов в порыве страсти.



Есть ли у этих отношений будущее, расскажет мелодрама «Все оттенки красного» (2025).



