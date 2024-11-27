Все мои друзья мертвы (фильм, 2024) смотреть онлайн

По дороге на музыкальный фестиваль группа друзей вынуждена переночевать в незнакомом доме, где их начинает преследовать маньяк. Фильм «Все мои друзья мертвы» — молодежный слэшер от Маркуса Данстэна, создателя франшизы «Коллекционер» и сценариста фильмов из серии «Пила».



Каким-то чудом замкнутая девушка Сара оказывается в крутой компании студентов колледжа, которые собираются на легендарный фестиваль «Кармапалуза», возродившийся после 20-летнего перерыва. В последний раз там произошло убийство семи человек: каждую из жертв неизвестный злодей обвинил в одном из семи смертных грехов. По дороге на фестиваль у машины, где едут Сара и ее новые приятели, спускается колесо. И вся компания по совету дружелюбной полицейской снимает подозрительно дешевый дом неподалеку. Молодые люди начинают веселиться, но за каждым их шагом наблюдает убийца в маске.



Смогут ли они избежать кровавой расправы, расскажет хоррор «Все мои друзья мертвы» 2024 года.


