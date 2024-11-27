Все мои друзья мертвы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Все мои друзья мертвы
Все мои друзья мертвы
7.42024, All My Friends Are Dead
Ужасы, Триллер87 мин18+
По дороге на музыкальный фестиваль группа друзей вынуждена переночевать в незнакомом доме, где их начинает преследовать маньяк. Фильм «Все мои друзья мертвы» — молодежный слэшер от Маркуса Данстэна, создателя франшизы «Коллекционер» и сценариста фильмов из серии «Пила».

Каким-то чудом замкнутая девушка Сара оказывается в крутой компании студентов колледжа, которые собираются на легендарный фестиваль «Кармапалуза», возродившийся после 20-летнего перерыва. В последний раз там произошло убийство семи человек: каждую из жертв неизвестный злодей обвинил в одном из семи смертных грехов. По дороге на фестиваль у машины, где едут Сара и ее новые приятели, спускается колесо. И вся компания по совету дружелюбной полицейской снимает подозрительно дешевый дом неподалеку. Молодые люди начинают веселиться, но за каждым их шагом наблюдает убийца в маске.

Смогут ли они избежать кровавой расправы, расскажет хоррор «Все мои друзья мертвы» 2024 года, смотреть который онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb