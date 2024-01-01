Все любят Туду (фильм, 2024) смотреть онлайн

Все любят Туду
2024, Everybody Loves Touda
Драма98 мин18+

Контент станет доступным 18.08.2025

О фильме

Марокканская певица, в одиночку воспитывающая сына, пытается уехать в Касабланку за лучшей жизнью. Музыкальная драма «Все любят Туду» (2024) — фильм о стремлении к мечте, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Молодая женщина по имени Туда всегда любила музыку. Она стала певицей, исполняющей традиционные марокканские песни на свадьбах и других праздниках. У нее красивый голос, но она не умеет читать, учит мелодии по голосовым сообщениям, а некоторые намекают, что она недостаточно соблазнительная для своей профессии. Туда растит глухонемого сына Ясина и мечтает переехать в Касабланку, где есть школы, способные обучать таких детей, а у музыкантов гораздо больше возможностей добиться успеха.

Страна
Марокко, Нидерланды, Франция, Дания, Швеция, Бельгия, Норвегия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.4 IMDb