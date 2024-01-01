Все любят Туду (фильм, 2024) смотреть онлайн

Контент станет доступным 18.08.2025
О фильме
Марокканская певица, в одиночку воспитывающая сына, пытается уехать в Касабланку за лучшей жизнью. Музыкальная драма «Все любят Туду» (2024) — фильм о стремлении к мечте, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.
Молодая женщина по имени Туда всегда любила музыку. Она стала певицей, исполняющей традиционные марокканские песни на свадьбах и других праздниках. У нее красивый голос, но она не умеет читать, учит мелодии по голосовым сообщениям, а некоторые намекают, что она недостаточно соблазнительная для своей профессии. Туда растит глухонемого сына Ясина и мечтает переехать в Касабланку, где есть школы, способные обучать таких детей, а у музыкантов гораздо больше возможностей добиться успеха.
Сумеет ли она исполнить мечту, расскажет «Все любят Туду». Фильм доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
- НАРежиссёр
Набиль
Аюш
- JCАктёр
Joud
Chamihy
- МЛАктёр
Муад
Ласмак
- AEАктёр
Abderrahim
El Maniari
- ХОАктёр
Халил
Обаака
- ЛРАктёр
Лахсен
Раззуги
- NEАктриса
Nisrin
Erradi
- ДТАктриса
Джалила
Тлемси
- АЧАктёр
Абделлатиф
Чауки
- EMАктёр
El
Moustafa Boutankite
- МТСценарист
Марьям
Тузани
- НАСценарист
Набиль
Аюш
- НАПродюсер
Набиль
Аюш
- АБПродюсер
Амин
Бенжеллун
- СИХудожник
Самир
Иссум
- НРМонтажёр
Николас
Румпль
- КЭКомпозитор
Кристиан
Эйднс Андерсен