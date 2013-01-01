Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
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Все, что вы хотели знать о сексе и налогах

Все, что вы хотели знать о сексе и налогах (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Spies & Glistrup
Драмы110 мин18+

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Сюжет

Первый – магнат-мультимиллиардер, второй – юрист, способный найти лазейку в любом контракте и правовом кодексе. Спис – плейбой, гедонист, либертин, принимавший журналистов в окружении обнаженных юниц и способный зайти в клетку с разъяренной гориллой без штанов, с эрегированным членом наперевес. Глиструп – одутловатый зануда, равнодушный к вечеринкам и всю долгую жизнь хранивший верность жене.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.5 IMDb