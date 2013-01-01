Все, что вы хотели знать о сексе и налогах (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Spies & Glistrup
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Первый – магнат-мультимиллиардер, второй – юрист, способный найти лазейку в любом контракте и правовом кодексе. Спис – плейбой, гедонист, либертин, принимавший журналистов в окружении обнаженных юниц и способный зайти в клетку с разъяренной гориллой без штанов, с эрегированным членом напер�евес. Глиструп – одутловатый зануда, равнодушный к вечеринкам и всю долгую жизнь хранивший верность жене.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КБРежиссёр
Кристоффер
Боэ
- Актёр
Пилу
Асбек
- Актёр
Николас
Бро
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- ЯХАктёр
Якоб
Хёйлев Ёргенсон
- КЛАктёр
Каспер
Лайснер
- ТПАктриса
Трине
Паллесен
- ФОАктриса
Фие
Ореструп
- АААктриса
Анна
Агербак
- ДААктриса
Дитте
Арнтх
- КБСценарист
Кристоффер
Боэ
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо
- ЙШКомпозитор
Йонас
Штрук