Время жить (фильм, 2024) смотреть онлайн

Альмут мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас не мог оправиться после развода. Случайная встреча изменила их жизнь — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.



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