Время жить
Wink
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Время жить
2024, We Live in Time
Драма, Мелодрама103 мин18+

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Время жить (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Альмут мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас не мог оправиться после развода. Случайная встреча изменила их жизнь — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный дом и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Время жить смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
103 мин / 01:43

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