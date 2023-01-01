Время печали еще не пришло (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Время печали еще не пришло
Драмы93 мин12+
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Сюжет
В поселке, где живут русский, немец, татарин, цыган и еврей, однажды появляется неизвестный, называющий себя Землемером. После его появления с героями начинают происходить невероятные вещи… Пути героев расходятся, но спустя некоторое время, в канун наступления эпохи Водолея, они вновь собира�ются в заветном месте…
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