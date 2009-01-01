Врата (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Куда уж хуже! — именно так думает 17-ти летний Дени и его 10-ти летний брат Лукас, когда мать перевозит их из Нью-Йорка в сонный городишко Бенсонвиль. Мама всe больше пропадает на работе, ей некогда заниматься детьми, и братья находят себе занятие: исследовать своe новое место жительства. Так они н�аходят зловещую бездонную дыру, закрытую люком в подвале. Открыв крышку люка, братьев пронизывает леденящий сердце холод — этот бездонный колодец является вратами в миры тьмы.



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