Враг государства №1: Легенда (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Жак Мерин, великий французский гангстер, прославился у себя на родине больше, чем самая яркая кинозвезда. Авантюры Мерина всегда были головокружительно бесшабашными, отчаянно дерзкими и абсолютно непредсказуемыми по своему замыслу. Не зря его называли «человеком с тысячью лиц». Отправляясь на новое крупное «дело», он всегда изменял облик, делал пластические операции, использовал грим… перевоплощаясь до неузнаваемости. Его боготворил народ, им восхищались женщины, а власти считали «врагом государства номер один»! А он и был именно таков. Его лихие «подвиги» и многочисленные побеги из тюрем, умопомрачительные любовные романы, феерические приключения и исключительно циничное, но по-галльски остроумное многолетнее издевательство над полицией — все это ныне превратилось для французов в подлинный народный эпос. Эпос о человеке, который умел быть настоящим героем. Или антигероем…



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