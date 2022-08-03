Возмутитель спокойствия
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Возмутитель спокойствия

Возмутитель спокойствия (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Borgman
Драма, Детектив108 мин18+

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О фильме

То ли демон из ночных кошмаров, то ли аллегория, то ли ожившее воплощение всех человеческих страхов — Боргман, словно злой дух современного города, загнанный за красивые фасады, вырывается на волю. Размеренная жизнь обычной семьи с его появлением уже никогда не вернется в прежнее русло…

Страна
Нидерланды, Дания, Бельгия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возмутитель спокойствия»