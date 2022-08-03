Возмутитель спокойствия (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Borgman
Драма, Детектив108 мин18+
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О фильме
То ли демон из ночных кошмаров, то ли аллегория, то ли ожившее воплощение всех человеческих страхов — Боргман, словно злой дух современного города, загнанный за красивые фасады, вырывается на волю. Размеренная жизнь обычной семьи с его появлением уже никогда не вернется в прежнее русло…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АвРежиссёр
Алекс
ван Вармердам
- ЯБАктёр
Ян
Бейвут
- ХМАктриса
Хадевих
Минис
- ДПАктёр
Джероен
Персеваль
- СЙАктриса
Сара
Йорт Дитлевсен
- ЕвАктриса
Ева
ван де Вейдевен
- АМАктриса
Аннет
Мальэрб
- ТДАктёр
Том
Де Виспеларе
- АвАктёр
Алекс
ван Вармердам
- ЭЛАктриса
Элве
Лейбарт
- ДвАктриса
Диркье
ван дер Пейл
- АвСценарист
Алекс
ван Вармердам
- МвПродюсер
Марк
ван Вармердам
- МБПродюсер
Марина
Блок
- ГПХудожник
Герт
Паредис
- СГХудожница
Стайн
Гудмундсен-Холмгрин
- ВвКомпозитор
Винсент
ван Вармердам