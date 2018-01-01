Возмездие (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Хоррор-триллер «Возмездие» — фильм о человеке, который стал воплощением чужой ярости.
Художник Джордж Миллер пытается покончить с собой, однако, получив тяжелейшие травмы, остается жив. Когда мужчина выходит из больницы, его начинают преследовать кошмары: Джорджу снится, как он убивает незнакомых ему людей, а проснувшись, узнает, что они действительно погибли. Со временем Миллер выясняет, что в ту же ночь, когда он пытался свести счеты с жизнью, в городе погиб еще один человек: гангстера Вито убили из-за невыплаченных карточных долгов. И теперь неупокоенный дух этого мафиози периодически завладевает телом Джорджа, чтобы мстить своим убийцам.
Фильм «Возмездие» зацепит тех, кто любит мрачные психологические триллеры, где сверхъестественное переплетается с человеческой драмой. Этот хоррор не только пугает, но и задает вопрос: может ли человек бороться с внутренним злом, если оно стало частью его самого?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Гай
Мэгар
- ХЭАктёр
Хойт
Экстон
- ССАктриса
Сюзанн
Снайдер
- КПАктриса
Клер
Пек
- ДЛАктёр
Деннис
Липском
- ДПАктёр
Джефф
Померанц
- ККАктёр
Крис
Капуто
- СПАктриса
Сьюзен
Перец
- ЛУАктриса
Лесли
Уинг
- ПДАктриса
Памела
Данлэп
- ДМАктёр
Джордж
Мёрдок
- ЛВСценарист
Ли
Вассерман
- ГМСценарист
Гай
Мэгар
- БКПродюсер
Брайан
Кристиан
- ЛВПродюсер
Ли
Вассерман
- СЛПродюсер
Скотт
Левин
- ККПродюсер
Крис
Капуто
- РУХудожник
Робб
Уилсон Кинг
- ХРХудожница
Хилари
Райт
- МБХудожница
Марси
Беглейтер
- ГММонтажёр
Гай
Мэгар
- АЛМонтажёр
Алан
Л. Шефленд
- АХКомпозитор
Алан
Ховарт