Возмездие (фильм, 1987) смотреть онлайн

Хоррор-триллер «Возмездие» — фильм о человеке, который стал воплощением чужой ярости.



Художник Джордж Миллер пытается покончить с собой, однако, получив тяжелейшие травмы, остается жив. Когда мужчина выходит из больницы, его начинают преследовать кошмары: Джорджу снится, как он убивает незнакомых ему людей, а проснувшись, узнает, что они действительно погибли. Со временем Миллер выясняет, что в ту же ночь, когда он пытался свести счеты с жизнью, в городе погиб еще один человек: гангстера Вито убили из-за невыплаченных карточных долгов. И теперь неупокоенный дух этого мафиози периодически завладевает телом Джорджа, чтобы мстить своим убийцам.



Фильм «Возмездие» зацепит тех, кто любит мрачные психологические триллеры, где сверхъестественное переплетается с человеческой драмой. Этот хоррор не только пугает, но и задает вопрос: может ли человек бороться с внутренним злом, если оно стало частью его самого?



Возмездие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.