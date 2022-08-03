Восточный ветер 3: Наследие Оры HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
Драма, Спортивный105 мин18+
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О фильме
Владельцы лошадей со всей Германии преодолевают сотни километров, чтобы посетить Кальтенбах и услышать совет Мики. Не в силах выслушивать постоянные жалобы клиентов, не желающих понять очевидное, Мика с Оствиндом отправляются в Андалусию на поиски предполагаемой родины еe вороного жеребца.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Спортивный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- Актриса
Ханна
Бинке
- Актёр
Яннис
Нивёнер
- АБАктриса
Амбер
Бонгард
- МЛАктёр
Марвин
Линке
- Актриса
Леа
ван Акен
- Актёр
Тило
Прюкнер
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- Актёр
Томас
Зарбахер
- НКАктриса
Николетт
Кребиц
- МФАктёр
Мартин
Файфель
- Продюсер
Ева
Карлстрём
- АУПродюсер
Андреас
Ульмке-Смитон
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ФЭОператор
Флориан
Эммерих
- АФКомпозитор
Аннетта
Фокс