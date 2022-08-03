Восточный ветер 3: Наследие Оры HD
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Восточный ветер 3: Наследие Оры HD

Восточный ветер 3: Наследие Оры HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
Драма, Спортивный105 мин18+

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О фильме

Владельцы лошадей со всей Германии преодолевают сотни километров, чтобы посетить Кальтенбах и услышать совет Мики. Не в силах выслушивать постоянные жалобы клиентов, не желающих понять очевидное, Мика с Оствиндом отправляются в Андалусию на поиски предполагаемой родины еe вороного жеребца.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Спортивный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восточный ветер 3: Наследие Оры HD»